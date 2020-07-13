Son Dakika | Fenerbahçe'ye Mevlüt Erdinç'ten kötü haber

Fenerbahçe'de antrenmanda ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in menisküsünün yırtıldığı tespit edildi. Mevlüt bugün ameliyat oldu.



Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemiz olan Liv Hospital'de başarılı bir ameliyat geçirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Sarı lacivertlilerde Tolgay Arslan ve Falette de son Sivasspor maçının ardından sağlık sorunları yaşamıştı.