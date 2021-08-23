Son Dakika: Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş müjdesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



Saat 12.00’da başlayan idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11’inde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.



Öte yandan sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.



Sarı lacivertli ekip, 24 Ağustos Salı günü yapacağı çalışmayla HJK Helsinki maçının hazırlıklarını sürdürecek.