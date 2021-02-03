Son Dakika: Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe’de dün Luiz Gustavo paniği yaşandı. Yıldız futbolcu, ilk yarıdaki bir pozisyonda önce takım arkadaşı Ozan Tufan ile çarpıştı. Sambacı, topu takip etti ama bu kez de rakibin müdahalesiyle acı içine yerde kaldı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, maça devam etmek için kendisini zorlasa da yaşadığı acı nedeniyle yere basmakta bile zorlandı. Gustavo bu nedenle ikinci yarı başlarken kenara geldi. Tam da cumartesi günkü Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu olay, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla endişelendirdi.

HERKES DERİN BİR NEFES ALDI

Luiz Gustavo’nun yapılan ilk kontrollerinin ardından ise herkes derin bir nefes aldı. Sambacı’nın dizinde ödem oluştuğu ancak ciddi bir sorunu olmadığı tespit edildi. Gustavo’nun bugün tedavisine başlanacak.

33 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde antrenmanlardaki yerini alacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu, cumartesi günü Galatasaray’a karşı sahada olacak. (Fanatik)

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