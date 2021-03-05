Son Dakika: Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Fraport-TAV Antalyaspor maçında 90 dakika oynayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.



Öte yandan sakatlığını atlatan Luiz Gustavo takımla birlikte çalışmalara başladı. Tedavisine devam edilen Sadık Çiftpınar, günü özel program dahilinde yapılan çalışmalarla tamamladı. Mesut Özil’in ise tedavisine devam edildi.

Sarı lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor mücadelesi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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