MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 05.03.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Fraport-TAV Antalyaspor maçında 90 dakika oynayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Öte yandan sakatlığını atlatan Luiz Gustavo takımla birlikte çalışmalara başladı. Tedavisine devam edilen Sadık Çiftpınar, günü özel program dahilinde yapılan çalışmalarla tamamladı. Mesut Özil’in ise tedavisine devam edildi.

Sarı lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor mücadelesi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Son Dakika: Fenerbahçeye Luiz Gustavo müjdesi

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi