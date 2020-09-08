Son dakika | Fenerbahçe'ye Limnios transferinde Köln rakip oldu

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dimitrios Limnios için Bundesliga ekibi Köln teklif yaptı.

Yunan SporTime'ın haberine göre; Limnios için menajeri Feli Ramadani, Köln'den teklif getirdi. Yunanistan'da da bağlantıları olan menajer Feli Ramadani'nin Köln adına getirdiği teklif sonrası PAOK ile pazarlıklar yapıldığı bilgisi de verildi.

PAOK'un Fenerbahçe'den istediği 3.3 milyon euro bonservis bedelini Köln'den de talep ettiği vurgulandı. 22 yaşındaki Yunan milli sağ açık, PAOK formasıyla çıktığı 112 maçta 10 gol atıp 14 asist yaptı.

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