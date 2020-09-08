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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'ye Limnios transferinde Köln rakip oldu
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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 19:02 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'ye Limnios transferinde Köln rakip oldu

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Alman ekibi Köln, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Dimitrios Limnios için devreye girdi. PAOK, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 3.3 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

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Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dimitrios Limnios için Bundesliga ekibi Köln teklif yaptı.

Yunan SporTime'ın haberine göre; Limnios için menajeri Feli Ramadani, Köln'den teklif getirdi. Yunanistan'da da bağlantıları olan menajer Feli Ramadani'nin Köln adına getirdiği teklif sonrası PAOK ile pazarlıklar yapıldığı bilgisi de verildi.

PAOK'un Fenerbahçe'den istediği 3.3 milyon euro bonservis bedelini Köln'den de talep ettiği vurgulandı. 22 yaşındaki Yunan milli sağ açık, PAOK formasıyla çıktığı 112 maçta 10 gol atıp 14 asist yaptı.

Son dakika | Fenerbahçeye Limnios transferinde Köln rakip oldu

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