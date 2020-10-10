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Futbol
Haber Giriş: 10.10.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'ye Jose Sosa müjdesi!

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Fenerbahçe'de Karagümrük maçında sakatlanan Arjantinli yıldız Jose Sosa’nın sakatlığı geçti ve dün takımla idmana çıktı. Gökhan ise yine bireysel çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı geçen Jose Sosa da katıldı ve idmanın tamamını takımla birlikte yaptı.

Kaptan Gökhan Gönül ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. (Takvim)

Son Dakika | Fenerbahçeye Jose Sosa müjdesi

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