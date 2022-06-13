Son Dakika: Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu! Baştan aşağı değişiyor... Toplantı odasındaki o yazı...

Haberin Devamı

Yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile birlikte pazartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe’de değişim, Portekizli çalıştırıcı henüz sahaya inmeden kendisini göstermeye başladı.

Sahada coşkuyla oynayan bir Fenerbahçe yaratmak isteyen Jorge Jesus, bu etkinin takımın bulunduğu her yerde devam etmesi için düğmeye basmış durumda. İmza töreninden önce Samandıra Tesisleri'ni ve Ülker Stadı'nı gezen, takım otobüsünü inceleyen deneyimli çalıştırıcı, her birine futbolcular üzerinde motivasyon arttırıcı dokunuşlar yapılmasını istemişti.

YENİLENEN FENERBAHÇE

Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda ilk olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde başlayan değişim gün yüzüne çıktı. Tesislerde bulunan bazı boş duvarlar ile oldukça sade bir havaya sahip olan toplantı odası, oyuncuların gol sevinçleri başta olmak üzere özel görsellerle yeniden dizayn edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin tarihinden aldığı güce inanan ve futbolcularının bu ruhla hareket etmesini isteyen Portekizli teknik adamın talebiyle tesis duvarları Fenerbahçe taraftarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görselleri ile kaplanırken, takımın toplantı odası da baştan aşağı yenilendi.

28 KUPA VE 5 YILDIZ YERLEŞTİRİLDİ

Jorge Jesus’un isteği ile takımın kendisini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun yüksek atmosferinde hissetmesini sağlayacak, motivasyonlarını artıracak duvar kaplamaları yapıldı, koltuklar da buna uyumlu şekilde yenilendi.

Fenerbahçe'de, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı öncesi düzenlenen resmi turnuvalarda kazanılan 28 kupanın görselleri Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki yerini aldı.

"HÜCUM, HÜCUM, HÜCUM"

28 kupa ve 5 yıldızlı Fenerbahçe logolarının yer aldığı tesislerin girişindeki duvarın üst bölümüne lig şampiyonluklarını temsilen sembolik kupalara yerleştiren sarı lacivertli kulübün toplantı odasında yaptığı bir değişiklik ayrıca dikkat çekti. Teknik ekip ve oyuncuların maç toplantılarını gerçekleştireceği odaya, Jorge Jesus'un futbol felsefesini yansıtan "Attack, attack, attack" ve "Win, win, win" kelimeleri yazıldı.

Haberin Devamı

TAKIM OTOBÜSÜ YENİLENİYOR

Tasarımı taraftarların oylarıyla belirlenen ve oldukça sade bir görünümü olan takım otobüsünün dış kaplaması da futbolcuları ve taraftarları motive edici hale getirilmesi bekleniyor.

Kazanan takım olma ve hırsla mücadele etme bilincinin oyunculara yüklenmesinin hedeflendiği bu değişikliklerle birlikte Fenerbahçeli futbolcular, Jorge Jesus liderliğinde yeni sezonda 'sahne bizim' diyecekler.

TOPLANTI ODASINDAKİ HÜCUM MESAJLARI NEREDEN GELİYOR



KAZANMAK YETMEZ, PAROLASI HÜCUM

Haberin Devamı

Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus'la anlaşmaya varırken başarılı çalıştırıcının futbola bakışı ve oyun mantalitesi şimdiden sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırıyor.

Bugüne kadar 12 farklı takımda 16 kupa kazanan ve gittiği her takımda oyun anlayışıyla iz bırakan Portekizli teknik adam, futbolu bir şov olarak görüyor ve sürekli atak prensibini benimsiyor.

"KAZANMAK YETMEZ"

Yönettiği kulüplerde hücumcu ve tempolu bir takım yaratan Jorge Jesus, durağan bir oyun yapısını reddederken Brezilya'da çalıştığı dönemde yaptığı açıklamada, "Maçın bazı anlarında, geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Benim için gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör Johan Cruyff’tur. Futbolda bir devrim yarattı. Kazanmak hiçbir zaman yetmez. Seyircilerden yüksek bir not almak, sanatsal oynamak ve galibiyeti her şeyiyle hak etmek önemlidir. Futbol bir şovdur ve şov gibi oynanmalıdır." sözleriyle galibiyetin tatminkar bir oyunla süslenmesinin önemine dikkat çekmişti.

Haberin Devamı

JORGE JESUS'UN FENERBAHÇE'SİNDEN NASIL BİR OYUN ANLAYIŞI BEKLEMELİYİZ

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazanan Fenerbahçe'de ligin sona ermesiyle gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

Jorge Jesus gelirse nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz? Jorge Jesus'u ve kariyerini yakından bilen Portekizli gazeteci Nuno Martins, deneyimli teknik direktörle ilgili Spor Arena'ya dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Jorge Jesus kariyerinin başında Barcelona'daydı ve Johan Cruyff'un takımını izliyordu. Barcelona'nın üçlü savunma sisteminin kendisine ilham verdiğini hep söyler. Portekiz Ligi'ndeki ilk sezonunda üçlü savunma tercih etti, daha sonra 4-4-2'ye döndü ama Benfica'da üçlü savunmaya geri döndü ve başarılı da oldu. Geçen yıl verdiği bir demeçte 'Kariyerimi yakından takip edenler bilir ki 35 yıl önce Amora'da kariyerime üçlü savunmayla başladım. Gizlisi saklısı olmayan, gayet açık bir sistem ama aynı zamanda birçok varyantı da birlikte kullanabildiğiniz bir diziliş.' ifadelerini kullanmıştı. Dolayısıyla Fenerbahçe'de de üçlü savunma yapmayı deneyebileceğini düşünüyorum. Nuno Martins

JORGE JESUS MESAİYE BAŞLIYOR

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus ve yardımcıları bugün Samandıra'da mesaiye başlayacak. Sarı-lacivertlilerde yapılacak sağlık kontrolleri ile start verilecekken yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı da Samandıra'da yapılacak.

Haberin Devamı

Kolları sıvayan ve takımdaki durumu yakından analiz etmeye başlayan Jesus, kadro şişkinliği ile de yakından ilgilenerek takımdan ayrılması gerekecek isimleri netleştirecek. Portekizli teknik adam sonrasında ise takımda istediği isimlere yoğunlaşacak.

Yeni bir dönemin başlayacağı Fenerbahçe'de hem Samandıra, hem de futbolcular şekillenecek. Milli takımlarda bulunan oyuncuların dışındaki as ve kiralık oyuncular, Jesus'un gözüne girmek için ellerinden gelenin fazlasını verecek. Topuk Yaylası'nda devam edecek kamp çalışmalarında ise geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Meyer, Lemos, Samatta ve Muhammed Gümüşkaya, Portekizli teknik adamın gözüne girmeye çalışacak.

MESU ÖZİL BELİRSİZLİĞİ SÜRERKEN TUFAN YOLCU

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil belirsizliği yerini korurken Ozun Tufan, İngiltere yolcusu. Mesut Özil ile Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Konyaspor maçından sonra İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Jesus imza törenindeki açıklamasında alınan karara aynı şekilde devam edeceğini açıklamıştı. Uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil'in bilmecesi hala çözülemezken Ozan Tufan'ın imdadına Hull City yetişti ve yeni sezon için söz kesildi. Hull City, Ozan'ın yanı sına Allahyar'ı da renklerine katacak adımları attı.