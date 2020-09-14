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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 08:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! 5 milyon euroya transfer...

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Son Dakika | Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! 5 milyon euroya transfer...
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Fenerbahçe'de harcama limiti sorunu aşılırken sarı lacivertli ekip üst üste futbolcu satışları yapmaya da başladı. Önce Vedat Muriqi transferi, son olarak da Zajc'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla Genoa'ya verilmesinin ardından Fenerbahçe'ye asıl piyango Çin'den vurdu.

Son Dakika... Fenerbahçe'de Jailson Çin yolcusu...

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson’a Çin’den talip çıktı. Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı oyuncunun transferi için bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda. Jailson’a Çin’den talip çıktı. Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi. Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak.

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