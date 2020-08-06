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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'ye imza atan Gökhan Gönül'den ilk açıklama!
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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'ye imza atan Gökhan Gönül'den ilk açıklama!

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Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül, FB TV'de açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Gökhan Gönül, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gökhan Gönül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim ama hiç bu kadar heyecanlandığım, mutlu olduğum bir gün hatırlamıyorum. İmza töreninde de, inşallah birçok şey konuşmak isterim. Şunu söyleyebilirim ki jübile yapmaya değil şampiyon olmaya geldim"

"Ailesinden uzun süre ayrı kalıp tekrar yuvasına dönmüş biri olarak ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok röportaj verdim ama hiç böyle heyecanlı değildim."

"Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah'a, başkanım Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'na yönetim kuruluna teşekkür ediyorum"

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