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Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber! Yırtık...

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Son Dakika | Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber! Yırtık...
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Gökhan Gönül 3-4 hafta arası forma giyemeyecek. 

Gökhan Gönül Beşiktaş derbisinde de oynayamayacak.

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