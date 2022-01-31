Son dakika: Fenerbahçe'ye Ghislain Konan transferinde kötü haber!

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Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak için için girişimlerde bulunduğu Ghislain Konan, transferiyle ilgili nihai kararını verdi.

Devre arasında kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Reims'de forma giyen Ghislain Konan ile ilgilendiği öne sürülmüş, Fransız kulübünün başkanı da Fildişi Sahilli futbolcu için sarı lacivertliler ile anlaştıklarını duyurmuştu. Söz konusu transferle ilgili olarak bugün Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Asist Analiz'in haberine göre, 26 yaşındaki oyuncu, sezonu Ligue 1 ekibinde tamamlamaya karar verdi.

Haberde, önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan başarılı savunmacının bonservisini eline aldıktan sonra gelecek teklifleri değerlendirmeye başlayacağı belirtildi.

13 KEZ MİLLİ OLDU

Fildişi Milli Takımı ile 13 maça çıkan Konan’ın piyasa değeri 6 milyon Euro. Yıldız futbolcu Temmuz 2018’de Portekiz ekibi Guimaraes’ten 4 milyon Euro’luk bedelle Reims’e transfer oldu.