Son Dakika: Fenerbahçe'ye Filip Novak müjdesi!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor’la Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 10.00’da ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maç yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Dimitris Pelkas antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Filip Novak ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun’un tedavilerine devam edilirken, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

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