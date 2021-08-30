Son Dakika: Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu ve Kim Min Jae'den sevindiren haber

Fenerbahçe'de yapılan sağlık kontrollerinde Kim Min Jae ve Ferdi Kadıoğlu'nda herhangi bir sakatlık sorununa rastlanmadı.

Fenebahçe'nin, Çin ekibi Beijing Guoan'dan aldığı Kim Min-Jae, mücadelenin ikinci yarısında sakatlandı. Güney Koreli stoper, 65'te hava topuna çıktıktan sonra acı hissederek kendisini yere bırakmıştı.

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan bir diğer isim Ferdi Kadıoğlu'ydu. Yapılan kontroller neticesinde her iki oyuncudan sevindiren haber geldi.