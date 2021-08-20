Son Dakika: Fenerbahçe'ye Enner Valencia müjdesi! Antalyaspor maçına yetişiyor...

Süper Lig’in ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız maça ilk 11’de başlayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.



Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Enner Valencia antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun’un tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, pazar akşamı oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

İRFAN CAN KAHVECİ İDMANDA YOK

Öte yandan Helsinki maçından sakatlanan İrfan Can Kahveci, kulübün paylaştığı idman fotoğraflarında yer almadı. Oyuncuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.