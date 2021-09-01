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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü sağ bek!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek için dünyaca ünlü bir isim gündeme geldi: Tottenham ile yollarını ayıran Serge Aurier.

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe, sağ bek transferinde dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli kulübün, Tottenham ile sözleşmesini feshederek serbest kalan Serge Aurier'i istediği iddia edildi.

Belçika basınında yer alan haberde transferin son gününde Tottenham ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Fildişili sağ bek ile Fenerbaghçe'nin yakından ilgilendiği ifade edildi.

Serbest kalan Aurier'in piyasa değeri 20 milyon Euro. Tottenham da Fildişili oyuncuyu 2017 yazında PSG'den 25 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Son dakika: Fenerbahçeye dünyaca ünlü sağ bek

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