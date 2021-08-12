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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas'tan kötü haber!
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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas'tan kötü haber!

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Son Dakika: Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas'tan kötü haber!

Fenerbahçe, Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenman sağ omzunun çıktığını açıklandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden FenerbahçeDimitris Pelkas’ın bu sabah yapılan antrenman sağ omzunun çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dimitris Pelkas'ın çıkan omzunun takım doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından yerine oturtulduğu ve Yunan futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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