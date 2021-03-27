Son Dakika: Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas müjdesi! Sakatlığında son durum...

Spor Arena Dış Haberler - Yunanistan Milli Takım kampında antrenman esnasında kalçasından sakatlanan ve tedbir amaçlı İspanya maçında oynatılmayan Dimitris Pelkas'tan güzel haber geldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; sağ kalçasından yaşadığı sakatlık ciddi olmayan 27 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlarına başladı ve görev verilmesi halinde 31 Mart Çarşamba günü oynanacak Gürcistan maçında forma giyebilecek.

Selanik'te dün yapılan tetkiklerle Dimitris Pelkas'ın son durumunu kontrol eden milli takım doktorları, yetenekli oyuncunun Gürcistan maçında oynamasına engel herhangi bir durum olmadığını teknik heyete iletti.