Son Dakika | Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den güzel haber! İlk kez...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile Ülker Stadı'nda oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekibe Diego Perotti'den güzel haber geldi.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı çalışan ve yaklaşık 10 gündür Samandıra'da düz yapan Arjantinli futbolcu, bugün ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Tecrübeli oyuncu, ilk etapta antrenmanların ilk 15-20 dakikalık bölümlerinde arkadaşlarıyla birlikte idman yapacak. Bir hafta içinde de tam kapasiteyle antrenmanlarda yer alacak.

KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR

Diego Perotti’nin kendisini çok iyi hissettiğini belirtmesine rağmen sağlık ekibi sıfır riskle hareket edip oyuncunun her iki ayağındaki kas yapısına ilişkin bir dizi test yaptı.

Önce izoteknik ve kuvvet testi yapılan futbolcunun bacaklarındaki kuvvet asimetrileri ölçüldü. Bu sayede sakatlık bulunan ayakla diğer ayağın arasındaki farkın saptandı. Ardından oyuncunun kas yapısını tam anlamıyla belirleyecek testlere geçildi.

ANTALYASPOR MAÇINDA DENENECEK

Diego Perotti’nin 2 Kasım’da oynanacak Antalyaspor deplasmanına götürülmesi ve maçın gidişatına göre kısa da olsa süre alması bekleniyor.

Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuyu tam kapasiteyle ise Kasım ayı ortasında verilecek milli aradan sonra görebilecek.

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