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Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'ye Comolli piyangosu! Bonservisiyle... | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Fenerbahçe'ye Comolli piyangosu! Bonservisiyle... | Transfer Haberleri
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Lacivertli ekipte Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor. Tecrübeli futbolcu, Fransız ekiplerinden Toulouse ile anlaşmaya vardı.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Nabil Dirar, sarı - lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki futbolcuya, bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse talip oldu.

Fransız ekibi, Dirar için birkaç gün içinde resmi teklifi iletecek. Nabil Dirar, Fenerbahçe formasıyla 89 maçta forma giyerken 8 gol atıp 12 asist kaydetti.

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(Ajansspor)

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