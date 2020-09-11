Son Dakika | Fenerbahçe'ye Comolli piyangosu! Bonservisiyle... | Transfer Haberleri

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Nabil Dirar, sarı - lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki futbolcuya, bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse talip oldu.

Fransız ekibi, Dirar için birkaç gün içinde resmi teklifi iletecek. Nabil Dirar, Fenerbahçe formasıyla 89 maçta forma giyerken 8 gol atıp 12 asist kaydetti.

(Ajansspor)