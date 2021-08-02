Son Dakika: Fenerbahçe'ye Attila Szalai için dev teklif! Merih Demiral transferi olmayınca...

Fenerbahçe'nin bonservisinden ciddi bir gelir beklediği Macar stoper Attila Szalai'ye Avrupa devinden flaş bir teklif geldi.

Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Borussia Dortmund, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istemiş ancak İtalyan ekibinin 40 milyon euro bonservis talep etmesiyle bu transferden vazgeçmişti.

Alman ekibi, transfer için rotasını Türkiye'ye çevirdi ve Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Sky Sports'un haberine göre Borussia Dortmund, Fenerbahçe'ye Attila Szalai için 12 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Sarı-lacivertliler ise Szalai için 20 milyon euro talep etti. Görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Attila Szalai geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında forma giydiği Fenerbahçe'de 22 maça çıkarak 3 gol attı.

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