Son Dakika: Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan bir transfer daha! Girişimler başladı...

Bu sezon 3-5-2 sisteminde oynayacak Fenerbahçe'de kanat oyuncuları çok önemli bir misyon üstlenecek. Sarı lacivertlilerde forvet ve kanat transferleri için girişimler başladı.

Sabah'ın haberine göre; bu sezon bonservisi elinde olan iki futbolcuyu transfer eden Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Caulker'den sonra bir isim için daha girişimlere başladı. Alanyaspor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Davidson, Fenerbahçe'ye yakın.

Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.