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Futbol
Haber Giriş: 29.07.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan bir transfer daha! Girişimler başladı...

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Son Dakika: Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan bir transfer daha! Girişimler başladı...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor. Alanyaspor, daha önce Bakasetas, Vagner Love, Salih Uçan, Caulker, N'Sakala ve Welinton gibi oyuncuları parlatıp büyük takımlara göndermişti. Fenerbahçe, Diego Perotti'nin yerine Alanyaspor'un yıldızı Davidson'u gündemine aldı.

Bu sezon 3-5-2 sisteminde oynayacak Fenerbahçe'de kanat oyuncuları çok önemli bir misyon üstlenecek. Sarı lacivertlilerde forvet ve kanat transferleri için girişimler başladı.

Sabah'ın haberine göre; bu sezon bonservisi elinde olan iki futbolcuyu transfer eden Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Caulker'den sonra bir isim için daha girişimlere başladı. Alanyaspor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Davidson, Fenerbahçe'ye yakın.

Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.

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