Son dakika: Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk kötü haber! Ozan Tufan planı suya düştü

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Fenerbahçe, sezon başında milli futbolcusu Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık göndermişti.

İki kulüp arasındaki anlaşmada Watford'un Premier Lig'de kalması halinde 7 milyon euro karşılığında Ozan Tufan'ı satın alması zorunlu hale getirilmişti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

ÖNCE OZAN TUFAN GERİ DÖNDÜ

Sezonun ilk yarısında Watford formasıyla yalnızca 7 Premier Lig maçına çıkan Ozan Tufan, 2 Şubat'ta Fenerbahçe'ye geri döndü. 27 yaşındaki futbolcu Watford formasını 9 resmi maçta giydi, gol ya da asist katkısı yapamadı.

KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe'de bir türlü tutunamayan Ozan Tufan, Premier Lig tecrübesinin ardından yeni bir başlangıç için yeniden Sarı-lacivertli takıma geri döndü ancak bu dönüşte de başarı sağlanamadı. Ozan Tufan ve Mesut Özil, 24 Mart günü yapılan resmi açıklamayla kadro dışı bırakıldı. İki oyuncu da o günden bu yana takımdan ayrı. Fenerbahçe ise İsmail Kartal yönetiminde oldukça başarılı bir dönemden geöiyor.

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7 MİLYON EUROLUK PLAN SUYA DÜŞTÜ

Fenerbahçe ile Watford arasındaki Ozan Tufan anlaşmasında İngiliz kulübün Premier Lig'de kalması halinde Ozan'ı 7 milyon euro karşılığında satın alma zorunluluğu maddesi bulunuyordu. Ligde dün Crystal Palace deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Watford'un küme düşmesi kesinleşti. Böylece Ozan Tufan'ın Watford'a bonservisiyle gitme ihtimali de ortadan kalktı.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI VAR

Fenerbahçe'de gözden düşen ve Watford ihtimali ortadan kalkan Ozan Tufan'ın yeni sezonda hangi takıma gideceği ise merak konusu. Son haftalarda basında sıkça çıkan haberlere göre Beşiktaş milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

"TOP TACA ÇIKSIN DİYE DUA EDİYORUM"

Kasım ayında bir röportaj veren Ozan Tufan, Premier Lig'in zorluğuna vurgu yapmış ve ilginç ifadeler kullanmıştı.

Futbolun İngiltere'de tempolu oynandığının altını Ozan, "Türkiye Ligi'nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Birkaç haftadan sonra ben de alıştım. Premier Lig'de bazı maçlarda durunca benim de garibime gidiyor. Niye duruyor bu futbol diyorum. Türkiye Ligi'ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna." diye konuşmuştu.

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