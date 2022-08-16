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Son dakika: Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi!

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Sami Uğurlu
Son dakika: Fenerbahçeye 6-0 yenilen Kasımpaşada Sami Uğurlu dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 15:34

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunun ilk teknik direktör ayrılığı yaşandı. İlk hafta Başakşehir'e 4-0, ikinci hafta Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. Uğurlu'nun yerine ilk aday ise belli oldu...

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Spor Toto Süper Lig 2022/23 sezonunun ilk teknik direktör ayrılığı ikinci hafta sonunda yaşandı. Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen, ikinci haftada ise evinde Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.

Dün Fenerbahçe karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından taraftarlardan ve camiadan özür dileyen Uğurlu'nun mücadele sonrası istifasını yönetime sunduğu yönünde haberler çıkmıştı. Kasımpaşa yönetiminin de Uğurlu ile görüşerek 44 yaşındaki teknik adamın istifasını kabul etti.

Kararın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

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"15. DAKİKADA BİZİM İÇİN MAÇ BİTTİ"

Sami Uğurlu, 6-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası basın toplantısında; "Erken gelen bireysel hatadan yediğimiz ilk gol sonrasında 15. dakikada 10 kişi kaldık ve bizim adımıza maç bitti. Güçlü bir takım Fenerbahçe. Bireysel yetenekleri çok yüksek oyunculardan kurulu. Bu tarz güçlü takımlara karşı kadro kalitesinde 10 kişi kaldığımızda çok zorlandık. Ayakları iyi olan etkili bir takım. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Öncelikle camiamızdan kendi adıma özür diliyorum. Çok fazla değerlendirilebilecek bir şey yok bizim adımıza. Kötü bir maç oldu. Umarım en kısa zamanda telafisi olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Sami Uğurlu, istifa ettiği yöndeki sorulara ise cevap vermek istemediğini söylemişti.

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GEÇEN SEZONA DAMGA VURUP TAKIMI LİGDE TUTMUŞTU

Geçen sezona Şenol Can yönetiminde başlayan Kasımpaşa, Cihat Arslan ve Hakan Kutlu ile devam eden ilk 17 haftada yalnızca 2 galibiyet almış, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle ligin dibine demir atmıştı.

18. haftada göreve gelen Sami Uğurlu ile çıkışa geçen İstanbul ekibi, 21 haftada 13 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik almış ve sezonu 53 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

Uğurlu yönetiminde 21 maçta 51 gol atıp 30 gol yiyen Kasımpaşa, bu sezonun ilk iki maçında kalesinde 10 gol görüp skor yapamayınca ayrılık gerçekleşti.

ŞENOL CAN İDDİALARI

Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktörlük için ilk adayın Şenol Can olduğu iddia ediliyor.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Sami Uğurlu

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