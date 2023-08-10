Son Dakika: Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı forma için 'ihtar' cezası!

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PFDK, Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatının 16. maddesine aykırı eylem nedeniyle ihtar cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.08.2023 tarih ve 1 sayılı toplantısında,
1-Başkan ve üyelerin TFF Yönetim Kurulu'nun 19 Temmuz 2023 ve 9 Ağustos 2023 tarihli toplantılarında yemin merasimi gerçekleştirilerek görevi kabul, tarafsızlık ve bağımsızlık beyanlarının sunulduğu görüldü.
Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Sinan Sezer,
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Doç. Dr. Selman Dursun,
oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyanın görüşülmesine geçilmiştir.
PFDK Kararı - 10.08.2023
2-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.