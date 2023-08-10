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Son Dakika: Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı forma için 'ihtar' cezası!

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#Fenerbahçe#TFF#PFDK
Son Dakika: Fenerbahçeye 5 yıldızlı forma için ihtar cezası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 17:15

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formalarla çıkan Fenerbahçe'ye ihtar cezası verildiğini açıkladı.

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PFDK, Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatının 16. maddesine aykırı eylem nedeniyle ihtar cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.08.2023 tarih ve 1 sayılı toplantısında,

1-Başkan ve üyelerin TFF Yönetim Kurulu'nun 19 Temmuz 2023 ve 9 Ağustos 2023 tarihli toplantılarında yemin merasimi gerçekleştirilerek görevi kabul, tarafsızlık ve bağımsızlık beyanlarının sunulduğu görüldü.

Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Sinan Sezer,

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Doç. Dr. Selman Dursun,

oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyanın görüşülmesine geçilmiştir.

PFDK Kararı - 10.08.2023

2-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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#Fenerbahçe#TFF#PFDK

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