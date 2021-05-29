Son Dakika: Fenerbahçe'ye 1.92'lik yeni golcü! Sözleşmeyi feshedip geliyor - Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de transferde son dakika... Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesine çok flaş bir isim girdi. Son olarak Lazio forması giyen Vedat Muriqi için resmi temaslar başladı.

Sarı-Lacivertliler, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i de gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR



Daniel Arnautovic'in kısa süre önce Emre Belözoğlu ile görüşme yaptığı ve Marko Arnautovic'in Shanghai Port kulübü ile sözleşmesini feshetmeyi düşündüğünü ilettiği öğrenildi.

BELÖZOĞLU RAPOR HAZIRLAYACAK

Konuyla ilgili bilgilendirilen Başkan Ali Koç'un, Emre Belözoğlu'ndan rapor istediği belirlendi. Emre Belözoğlu yıldız futbolcu ile ilgili bir ayrıntılı rapor hazırlayıp yönetime sunacak.

25 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ



Yönetimin Arnautovic'in boşa çıkması halinde teklif yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 32 yaşındaki yıldız golcü, 2019'da West Ham'dan 25 milyon Euro'ya transfer edilmişti.