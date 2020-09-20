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Futbol
Haber Giriş: 20.09.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin Ze Luis transferinde flaş gelişme! Porto...

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin Ze Luis transferinde flaş gelişme! Porto...
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Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ze Luis transferinde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin ilk teklifini reddeden Porto, Kanarya'nın Samatta ile görüşmelere başlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Santrfor için temasların hızlandıran Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Samatta transferine çok yaklaşan Fenerbahçe'ye Porto'dan mesaj geldi. Porto, Ze Luis transferi için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

ŞARTLAR MASAYA YATACAK

Daha önce Ze Luis'in kiralanmasına karşı çıkan Portekiz temsilcisi, ısrarından vazgeçti. Porto, Ze Luis'in kiralanma şartlarını F.Bahçe ile görüşmek istiyor.

SON KARARI BULUT VERECEK

Fenerbahçe'nin şartların uygun olması durumunda Ze Luis'in transferine sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında. Bu durumda Samatta ile Ze Luis arasındaki tercihi Erol Bulut yapacak.

PORTO MAÇ KADROSUNA ALMADI

Bu arada Porto'da Ze Luis, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında oynanan Braga maçının kadrosuna da alınmadı. Bu durum transfer görüşmelerindeki durumun ciddiyeti olarak yorumlandı. (Takvim)

Son Dakika | Fenerbahçenin Ze Luis transferinde flaş gelişme Porto...

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