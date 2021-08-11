Son dakika: Fenerbahçe'nin 'yıldızsız forma' başvurusunu TFF kabul etti

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, 9 Ağustos 2021 tarihinde, 2021-2022 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Fenerbahçe Futbol A.Ş. arması görsellerinde Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı’nın “Şampiyonluk Yıldızları” başlıklı 16. maddesi kapsamında kulübümüze tanınan “yıldız takma” hakkımızı kullanmayacağımızı, bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililerce kulübümüzün armasının kullanıldığı her türlü kayıt, görsel, belge ve sair mecrada armanın üzerinde yer alan yıldızların kullanılmaması talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir.



İlgili talebimize istinaden Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen yanıt aşağıda tüm camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.



Saygılarımızla,



10.08.2021



Ünite: Maç Planlama Müdürlüğü

Sayı: 2021/35-11/562

Konu: Yıldız Kullanımı Hk.



FENERBAHÇE A.Ş. KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA



İLGİ: 09.08.2021 tarih ve 407 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile 2021-2022 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Sportif Ekipman Talimatı’nın 16.maddesi hükmü gereği logonuzun üzerinde yıldız takma hakkınızı kullanmayacağınızı belirtmektesiniz.



Anılan talimat maddesi;

“En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler”

Hükmünü içermektedir.



Yukarıda belirtilen düzenleme ve talebiniz doğrultusunda; Federasyon kayıtlarımızdaki logonuz, ilgi yazınız ekinde Federasyonumuza gönderilen aşağıdaki logo ile değiştirilmiştir.



Bilginize sunarım.



Saygılarımla



Özcan Şepik

Genel Sekreter Yardımcısı