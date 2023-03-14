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Son Dakika: Fenerbahçe'nin yıldızları görücüye çıkıyor! Sevilla maçında tribünden izleyecekler... Arda Güler, Miguel Crespo ve Attila Szalai...

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#Fenerbahçe#Transfer#Ferdi Kadıoğlu
Son Dakika: Fenerbahçenin yıldızları görücüye çıkıyor Sevilla maçında tribünden izleyecekler... Arda Güler, Miguel Crespo ve Attila Szalai...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 08:38

Fenerbahçe'de gözler, Sevilla ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasına çevrilmişken Avrupa'nın devlerinin gözlemcileri de Sarı-Lacivertlilerin 4 yıldızını izlemeye hazırlanıyor.

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Attila Szalai, Miguel Crespo, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu... Fenerbahçe’nin 4 yıldızı, Sevilla karşısında takımlarına turu getirmek için ter dökerken, Avrupa’nın dört bir yanından gözlemciler de onları mercek altına alacak. Dev takımların yetkilileri, perşembe günü tribünde olacak.

Sarı-Lacivertliler, Perşembe günü Avrupa’da yeni bir destan yazmak için Sevilla karşısına çıkacak. İspanya’da 2-0 kaybeden temsilcimiz, zoru başarmaya çalışacak.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçeli oyuncular, çeyrek final bileti için ter dökerken, bazı isimler de vitrine çıkacak.

Roma'nın gözdesi Crespo

Miguel Crespo, Sanchez-Pizjuan’daki ilk karşılaşmada Roma tarafından takibe alınmıştı. İtalyan devinin yetkilileri, rövanşta da başarılı orta saha oyuncusunu yakından izleyecek.

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Leicester, Szalai’ye geliyor

Attila Szalai’nin adı Leicester ve Liverpool ile anılıyordu. Sol ayaklı bir stoper arayan PSG’nin de Macar yıldızı listeye eklediği öğrenildi. Ancak perşembe günkü mücadelede Szalai için Leicester gözlemcilerinin olması bekleniyor.

Arda Güler devlerin radarında

Arda Güler ise PSG, Manchester City, Barcelona ve Arsenal gibi devlerin radarında. Rövanşta 18 yaşındaki yıldızı, rakip Sevilla’nın yetkilileri izleyecek! Genç yetenek, sportif direktör Monchi’nin uzun süredir listesinde yer alıyor.

Napoli, Ferdi’yi izleyecek

İspanyol ekibi perşembe günü temsilcimiz karşısında hem çeyrek final bileti almak için savaşacak hem de Arda’yı yakından takip etme fırsatı yakalayacak. Rövanşta vitrine çıkacağı öğrenilen diğer isim ise Ferdi Kadıoğlu. Yakın zamanda Fenerbahçe’den Eljif Elmas ve Kim Min-jae’yi transfer eden, iki oyuncunun performansından da fazlasıyla memnun kalan Napoli, Ferdi’yi de kaptırmak istemiyor. İtalya’da şampiyonluğa koşan Mavi- Beyazlılar’ın, Sevilla mücadelesinde 23 yaşındaki yıldızı özel olarak izleyecekleri belirtildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Ferdi Kadıoğlu

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