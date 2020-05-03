Son Dakika | Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigues için transfer açıklaması!
Al Ittihad kulübü başkanı Anmar al-Haili, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues hakkında açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin sezon başında 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues için flaş bir açıklama geldi.
Al Ittihad kulübü başkanı Anmar al-Haili, "Sanogo ve Garry Rodrigues'ten vazgeçmedik. Önümüzdeki sene takıma geri dönebilirler" şeklinde konuştu.
Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
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