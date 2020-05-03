MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigues için transfer açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigues için transfer açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.05.2020 - 20:02,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigues için transfer açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigues için transfer açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Al Ittihad kulübü başkanı Anmar al-Haili, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues hakkında açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon başında 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues için flaş bir açıklama geldi.

Al Ittihad kulübü başkanı Anmar al-Haili, "Sanogo ve Garry Rodrigues'ten vazgeçmedik. Önümüzdeki sene takıma geri dönebilirler" şeklinde konuştu.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

Son Dakika | Fenerbahçenin yıldızı Rodrigues için transfer açıklaması

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle