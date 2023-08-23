Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferleri çabuk alıştı! Yıllardır Kadıköy'de gibi... İstatistikleri parmak ısırtıyor...

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Dzeko, Tadic, Szymanski, Kent ve Cengiz gibi isimlerle kadro güçlendirildi. Kanarya'nın yenileri de sezona hızlı başladı. İşte Fanatik'in derlemesine göre; sanki uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyiyormuş hissi veren yıldızların performansları...

DZEKO'DAN 4 MAÇTA 4 GOL

Boşnak forvet, Inter ile Şampiyonlar Ligi Finali’ne çıktıktan kısa süre sonra Fenerbahçe’ye imza attı. Yaşının 37 olması, hakkındaki tek soru işaretiydi. Ancak tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertli kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Edin Dzeko, ligin ilk 2 haftasında 3 kez ağları sarstı. Boşnak forvetin 4 resmi maçta 4 golünün yanı sıra 2 de asisti bulunuyor.

TADİC KOMUTAN GİBİ

Sahada sadece topla yaptıklarıyla değil, arkadaşlarını bir komutan gibi yönetmesiyle de ön plana çıktı. Dusan Tadic, ilk 5 resmi maçının tamamında skor katkısı vererek alkış aldı. Sırp yıldızın Samsun maçında Fred’e yaptığı asist ise ofsayta takıldı. 34 yaşındaki oyuncu özellikle arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla ve verdiği şut paslarıyla ön plana çıkmış durumda.

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SZYMANSKİ ÇOK ETKİLİ

Yönetim, Galatasaray’ın da çok istediği Polonyalı’yı kadroya katmak için yoğun mesai harcadı. Szymanski, ilk 6 resmi maçta yaptıklarıyla bu çabanın ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistle 6 skor katkısı verdi. Szymanski, top rakipteyken yaptığı pres ve kaptığı toplarla da takımın çok önemli bir parçası olmayı başardı.

KENT İYİ BAŞLADI

Dzeko ile birlikte sezonun ilk transferi olan İngiliz yıldız, yeni transferler arasında en az şans bulan isimlerden biri. Ryan Kent buna rağmen görev aldığı her maçta etkili olmayı başardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Tadic nedeniyle genelde alışık olmadığı sağ kanatta görev yaptı. 3 maçta 1 gol atıp, 1 de penaltı yaptırarak asiste imza atan Kent, etkili bir silah olduğunu gösterdi.

CENGİZ'DEN İLK MAÇTA ASİST

Milli oyuncu, geçen hafta transfer olduğu Fenerbahçe ile ilk maçına Samsun karşısında, üstelik 11’de başladı. Sağ kanatta görev yapan Cengiz Ünder, Edin Dzeko’nun golünde harika bir asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, maçı 1 isabetli şut ve 2 şut pasıyla tamamladı. Cengiz, daha takıma uyum sağlamamışken bile kadar tehlikeli olacağını gösterdi.

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İRFAN CAN DA YENİ transfer GİBİ!

28 yaşındaki futbolcu için sezon, kendi taraftarı tarafından protesto edildiği için sıkıntılı başladı. Ancak İrfan Can Kahveci, özellikle skor katkısıyla göz dolduruyor. Milli oyuncu, Zimbru eşleşmesinde 1 asist yaparken, Maribor maçlarında ise 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı. İrfan, son olarak 64. dakikada oyuna dahil olduğu Samsunspor mücadelesinde Szymanski’ye güzel bir asist yaptı. Başarılı oyuncu böylece 6 resmi maçta 2 kez ağları sarsarken, 3 golün de hazırlayıcısı oldu.