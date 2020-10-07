Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse'den transfer itirafı!

Papiss Cisse'nin açıklamaları şu şekilde;

Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Farklı kulüplerden teklif aldım ama benim için Fenerbahçe'yi tercih etmek daha önemliydi. Çok şükür buradayım. Takım gayet iyi. Takım içindeki oyuncular gerçekten sıra dışı oyuncular.

''BENİM KORKUM YOK!''

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve sahip olduğu hedefler benim çok ilgimi çekti. Rekabet olması memnuniyet verici. Gelişmek adına bu rekabetin olması gerektiğine inanıyorum. Takım için çok iyi bir durum. Eğer forvetseniz rekabet duygusu olmalı. Benim korkum yok.

''BURADA OLMA SEBEBİM GOL ATMAK''

Ben bir forvetim, takımda bir hedef var. Benim burada olma sebebim gol atmak. Gol hedefi tabii ki vardır ama öncelikli hedefim Fenerbahçe'nin başarısı.

''BURADA OYNAMAKTAN KİM HEYECAN DUYMAZ?''

Çok çalışmak gerekiyor, sürekli çalışmalısınız. Bunun farkındayım. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada oynamaktan kim heyecan duymaz? Ben 35 yaşındayım evet ama takımıma mümkün olduğunca çok katkı sağlayacağım.

''HOCAMIZ BENİ TANIYOR''

Hocamızla Alanya'da beraber çalıştık. Kendisi beni tanıyor. Normal olarak hiçbir futbolcu yedek kalmak istemez. Oynamak mutlu eder oyuncuyu. Ben 19 yaşında profesyonel oldum. Bir kariyeri satın alamazsınız.

''VİDEOYA ÇOK GÜLDÜM''

Transferimin açıklandığı videoyu izledikten sonra çok güldüm, rahatsız olmadım. Teşekkür ediyorum. Video çok şey anlatıyor, beni çok mutlu etti.

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