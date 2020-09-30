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Haber Giriş: 30.09.2020 - 16:54 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, İstanbul'da

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Senegalli golcü Papiss Cisse, İstanbul'a geldi. Cisse'nin ismi Beşiktaş'la da anılıyordu.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe ikinci forvet transferini Papiss Cisse ile tamamlıyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Papiss Cisse, İstanbul'a geldi.

Geçen sezon Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan Cisse ile Beşiktaş da yakından ilgileniyordu.

''EROL BULUT İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTERİM''

Geçen sezonu Alanyaspor'da gol kralı olarak tamamlayan Cisse, ''Şu an bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut'la çalışmayı çok isterim. Sezon öncesi kamp yapmamanın bir önemi yok.'' diye konuştu.

Son dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Papiss Cisse, İstanbulda

Son dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Papiss Cisse, İstanbulda

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