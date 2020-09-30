Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, İstanbul'da

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Fenerbahçe ikinci forvet transferini Papiss Cisse ile tamamlıyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Papiss Cisse, İstanbul'a geldi.

Geçen sezon Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan Cisse ile Beşiktaş da yakından ilgileniyordu.

''EROL BULUT İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTERİM''

Geçen sezonu Alanyaspor'da gol kralı olarak tamamlayan Cisse, ''Şu an bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut'la çalışmayı çok isterim. Sezon öncesi kamp yapmamanın bir önemi yok.'' diye konuştu.

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