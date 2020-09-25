Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'den Gökhan Gönül ve Galatasaray itirafı

İşte Nazım Sangare'nin sözleri:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Emre ağabeye, Ali Koç başkanıma çok teşekkür ederim beni takıma kazandırdıkları için... Erol hoca hücumcu bekleri çok sever, ben de hücuma çıkmayı çok seven bir oyuncuyum. Takıma hızlı şekilde adapte olacağıma inanıyorum... Buraya gelmeden önce Sinan Gümüş ile konuştum. 'Kesinlikle gelmen lazım, harika bir ortamımız var' dedi. İnşallah bu kulüpte efsane olacağım..."

"Gökhan Gönül çok tecrübeli birisi. Takıma ağabeylik yapıyor, ondan çok fazla şey öğreneceğimi düşünüyorum. Hem burada hem de Milli Takım'da hedeflerim var... Dün tekne turunda da bağlama çalmamı istediler ama daha erken. Şampiyon olunca bağlama çalacağım, söz veriyorum..."

"Galatasaray maçına hazırım. Heyecanlı ve sabırsızız. Bir an önce başlamasını istiyoruz. Galatasaray derbisinden galibiyetle döneceğiz."

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