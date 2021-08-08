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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim’i İstanbul'a geldi
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Futbol
Mustafa Akın - DHA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 07:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim’i İstanbul'a geldi

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim’i İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim’i İstanbul'a getirdi.

Türk Hava Yollarının (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul Havalimanına gelen Min-Jae Kimi karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.

Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.

Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kimi açıkladı
Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i açıkladı
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