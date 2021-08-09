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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim sürpriz golcü olacak

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Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim sürpriz golcü olacak

Fenerbahçe, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe’nin Beijing Guoan’dan transfer ettiği Min-Jae Kim, Güney Kore Milli Takımı’nın banko oyuncusu. İri yapılı güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90’lık Kim için ‘hızlı, hırslı ve savaşçı’ tanımlaması yapılıyor.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını önceki gün açıkladığı Güney Koreli stoper Min-Jae Kim’i dün İstanbul’a getirdi. Saat 04.20’de İstanbul’a inen Kim’i havalimanında yönetici Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç karşıladı. Juventus ve Porto gibi devlerin elinden kapılarak alınan Min-Jae Kim, havalimanında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’ye geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken, transfer sürecinde teknik direktör Vitor Pereira ile görüşme yaptığını söyledi.

Fenerbahçenin yeni transferi Min-Jae Kim’i İstanbula geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim’i İstanbul'a geldi
Slaven Bilicin yardımcısı Zoran Jankovic, Min-Jae Kimi öve öve bitiremedi
Slaven Bilic'in yardımcısı Zoran Jankovic, Min-Jae Kim'i öve öve bitiremedi!

Vitor Pereira çok istedi

Pereira’nın Fenerbahçe’de oynatmak istediği 3-4-3 ve akan oyunda 3-4-2-1 sistemi için mutlaka alınmasını istediği Kim’i 3 kelimede anlatmak gerekirse ‘hızlı, hırslı ve savaşçı’ demek mümkün. Geçmişte Pereira’nın Shanghai SİPG takımını çalıştırdığı Çin Süper Ligi’nde mücadele eden ve bir dönem Burak Yılmaz’ın da forma giydiği Beijing Guoan’dan transfer edilen Kim’in defansın göbeğinde oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kimi açıkladı
Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i açıkladı

Bire birde geçilmesi zor

Henüz 24 yaşında olmasına karşın 32 kez Güney Kore A Milli Takımı forması giyen 1.90 metre boyundaki Kim için ‘mücadeleci ve bire birde geçilmesi çok zor bir son adam’ yorumları yapılıyor. İri yapılı fiziğiyle savunmada güven veren bir futbolcu görüntüsü sergileyen genç oyuncunun sürpriz golcü olarak da Fenerbahçe’ye katkı yapması bekleniyor. Kim’in, geçmişte Fenerbahçe’de oynadığı 3 sezonda 25 gol atan defans oyuncusu Nezihi Tosuncuk’un tahtına aday olduğu da belirtiliyor.

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni transferi Min-Jae Kim sürpriz golcü olacak

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