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Futbol
Haber Giriş: 05.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo'nun maliyeti belli oldu

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Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo'nun maliyeti belli oldu

Sarı lacivertliler, Estoril’in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile anlaşmaya vardı.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Teknik direktör Vitor Pereira’nın isteğiyle alınan genç futbolcu bugün İstanbul’a gelecek, yarın ise imzayı atacak.

F.Bahçe dün sürpriz bir hamleyle, Portekiz Süper Lig ekiplerinden Estoril’de forma giyen Miguel Crespo de Silva’nın transferini duyurdu...

İstanbul’a bugün gelecek olan 24 yaşındaki Fransız futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın imzayı atması bekleniyor.

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Gerçek pozisyonu merkez orta saha ve ön libero olsa da 10 numara da oynayabilen 1.83 boyundaki Crespo, geçen sezon 2. Lig’de şampiyon olan Estoril’de toplam 6 gol kaydetti.

MAAŞI 500 BiN EURO

Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo’nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Vitor Pereira’nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin Euro ödeneceği, Estoril’in ise 600 bin Euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.

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F.Bahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Önceki gün takıma katılan İrfan Can’dan sonra bir süredir sakatlığı devam eden isimlerden Pelkas takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı. Filip Novak da özel programlar eşliğinde sahada çalışmalara start verdi.

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