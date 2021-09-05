Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo İstanbul'a geldi

Estoril Praha forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

Portekizli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye resmi imza atması bekleniyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır." denilmişti.

MAAŞI 500 BiN EURO

Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo’nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor.

Vitor Pereira’nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin Euro ödeneceği, Estoril’in ise 600 bin Euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.

MİGUEL CRESPO KİMDİR?

Firense altyapısından yetişen ve sırasıyla Neves, Merelinense ve Braga'da top koşturan Miguel Crespo, 2019 yılından beri Estoril Praia'da forma giyiyor.

Lyon doğumlu 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.