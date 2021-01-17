Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, İstanbul'a geldi! 312 bin kişi...

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Fenerbahçelilerin transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra’dan özel uçakla İstanbul’a geldi. Yıldız futbolcu ilk açıklamasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" dedi.

Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla yolunu gözlediği Mesut Özil’in transferi artık resmiyet kazanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere, kendisini Londra’dan almaya giden uçakla saat 22.13’te hareket etti.

YILDIZ OYUNCU VE AİLESİ ÖZEL UÇAKLA GELDİ

Özil Ailesi’ni taşıyan özel uçak saat 01.05’te İstanbul’a indi. Eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri karşıladı. Mesut Özil ve ailesi, kendilerini karşılamaya gelenlerle kısa süre sohbet ettikten sonra havalimanından ayrıldı.

312 BİN KİŞİ UÇAĞINI ONLINE İZLEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul yolculuğuna 300 binden fazla kişi online olarak eşlik etti. Sarı lacivertli taraftarlar, Mesut Özil'i İstanbul'a getiren Koç Holding’e ait özel uçağı havada anbean takip etti. KOC10 isimli özel jetin İstanbul yolcuğunu 312 bin kişi internet üzerinden canlı izledi.

"BİR RÜYA BENİM İÇİN DE GERÇEKLEŞİYOR"

Mesut Özil, terminalde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor. İnşallah takım arkadaşlarımla başarılı olacağız. İnşallah her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcunun eşi Amine Gülşe de Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"MESUT'LA DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Transferi değerlendiren Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Mesut için Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur umarım. Ailesi ve kendisi evlerine, memleketlerine hoş geldiler. Çok şey var Mesut için öncelikle. Koskoca Fenerbahçe camiasının düşüncesi ortak. Mesut'un hayali, Fenerbahçelilerin hayali gerçek oluyor. Nice kupalar kazanacağımız seneler geçireceğiz birlikte. Mesut, dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Taraftarlar müsterih olsun. İyi bir takımımız var. Mesut ile birlikte çok daha güçlü olacağız." şeklinde konuştu.

Mesut'un Fenerbahçe'yi transferi hakkında konuşan eşi Amine Gülşe ise "Çok mutluyuz. Ülkemize döndük. Şükürler olsun. Mesut Özil'in zaten çok sevdiği kulüp Fenerbahçe. Gururluyuz. Hayırlısı olsun hepimiz için." ifadelerini kullandı.

KARANTİNA SÜRECİ DEVAM EDECEK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Londra’da son 4 günü karantinada geçiren deneyimli oyuncu, İngiltere’de iki kez Kovid-19 testi yaptırdı ve ikisinin de sonucu negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın prosedürleri gereği toplam 10 gün karantinada kalması gereken Mesut Özil ve ailesi, İstanbul’da karantinaya devam edecek. Özil Ailesi, 6 gün daha izole bir şekilde sürecin sona ermesini bekleyecek. Yıldız oyuncunun karantina sürecini tamamladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

HAVADA REKOR TAKİP

Fenerbahçe’nin dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladığı ve süreci ilerletmek için İstanbul’a getirdiğini bildirdiği Mesut Özil, taraftarları harekete geçirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Özil ve ailesini getiren uçağın rotasını internetten takip etti. Uçakları uydu üzerinden gösteren uygulamadan anlık takipler bir ara 112 bin kişiye çıktı. Bu sayı şu ana kadar merakla takip edilen uçaklar için bir rekor olarak not düşüldü.

Fenerbahçe, dün akşam Twitter hesabından ''Gel Gündüzle Gece Olalım...'' diye paylaşım yapmış, Mesut Özil ise bu tweeti alıntılayıp sarı lacivertli kalp emojisi paylaşmıştı.

Gece saatlerinde İstanbul'da olan Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ''

Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan takipçilerinin sorularına verdiği cevaplarla Fenerbahçe taraftarlarını bir hayli heyecanlandırmıştı. Mesut, Twitter'da takipçilerine "İstanbul'da en sevdiğin semt Kadıköy. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü. Futbolculuk kariyerime son vermeden önce Türkiye ve ABD'de forma giymek istiyorum. Türkiye'ye gitmem söz konusu olursa sadece Fenerbahçe'ye giderim." sözlerini kullanmıştı.

SON 20 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN 4. İSMİ

Kariyerinde 253 asisti bulunan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, son 20 yılın en çok asist yapan dördüncü futbolcu unvanına sahip.

KULÜP REKORU KIRILARAK TRANSFER EDİLMİŞTİ

Mesut Özil 2013 yılında Real Madrid'den kulüp rekoru olan 42.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Arsenal'da 4 FA Cup şampiyonluğu yaşayan Mesut, oynadığı 254 maçta 44 gol, 77 asistlik bir performans sergiledi.

MESUT ÖZİL'İN HAYATI

Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında Gelsenkirchen'de doğdu. Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından itibaren ise Almanya Millî Takımı'nda oynamıştır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42.5 milyon euro karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Schalke 04

Werder Bremen

Real Madrid

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