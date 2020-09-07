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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'tan Milli Takım ve sakatlık açıklaması!
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Haber Giriş: 07.09.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'tan Milli Takım ve sakatlık açıklaması!

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'tan Milli Takım ve sakatlık açıklaması!
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, A Milli Takım'da yaşadığı sakatlığın ardından paylaşımda bulundu.

İlk kez A Milli formayı Macaristan maçında giyen Mert Hakan Yandaş'ın sakatlandığı ve kamptan ayrıldığı açıklanmıştı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mert Hakan, şu sözleri kullandı;

Bu formaya bir gün adımı yazdırabilmek için hiç durmadan, engel tanımadan çalışıp çabaladım. Ve Allah nasip etti, hayallerime kavuştum. Orada olduğum sürece; Ay-yıldızın ağırlığını bildim ve layık olmaya çalıştım. Talihsiz bir şekilde sakatlığım dolayısıyla kamptan ayrılmak zorunda kaldım. Her zaman olduğu gibi yine bu mücadeleden vazgeçmeye niyetim yok. Benden desteğini esirgemeyen başta ailem olmak üzere; tüm sevenlerime ve Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Mert Hakan Yandaştan Milli Takım ve sakatlık açıklaması

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