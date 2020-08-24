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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2020 - 21:29 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geliyor

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Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, saat 23.00'te İstanbul'a gelecek. Uruguaylı stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Mauricio Lemos, saat 23.00'te İstanbul'a gelecek. Uruguaylı stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

BARCELONA'YI REDDETMİŞTİ
Mauricio Lemos, 2017 yılında Barcelona'dan gelen transfer teklifini "Parayı değil, futbolu seçtim. Ben oynamak ve gelişimimi sürdürmek istiyorum. Bu yüzden Barcelona'ya gitmedim" sözleriyle reddettiğini açıklamıştı.

MAURICIO LEMOS KİMDİR?
Mauricio Lemos 24 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Uruguaylı stoper oyuncusu 1.87 boyunda. İspanya'da Las Palmas takımında forma giyen Mauricio Lemos, geçtiğimiz sezon ligde 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Mauricio Lemos kariyerinde daha önce 2016 yılında Rubin Kazan'dan 2 milyon euro bedelle Las Palmas'a transfer oldu.

Son dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbula geliyor

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