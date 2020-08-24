Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan kadrosuna kattığı yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi. Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Las Palmas forması giyen stoper, kendisini karşılayan personel ile birlikte kendisini kalacağı otele götürecek olan arabaya gitti. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu daha sonrasında bu araba ile birlikte havalimanından ayrıldı.



Fenerbahçe Kulübü, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Mauricio Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon euro bonservis ödeyeceğini öne sürdü.

BARCELONA'YI REDDETMİŞTİ

Mauricio Lemos, 2017 yılında Barcelona'dan gelen transfer teklifini "Parayı değil, futbolu seçtim. Ben oynamak ve gelişimimi sürdürmek istiyorum. Bu yüzden Barcelona'ya gitmedim" sözleriyle reddettiğini açıklamıştı.





MAURICIO LEMOS KİMDİR?

Mauricio Lemos 24 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Uruguaylı stoper oyuncusu 1.87 boyunda. İspanya'da Las Palmas takımında forma giyen Mauricio Lemos, geçtiğimiz sezon ligde 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Mauricio Lemos kariyerinde daha önce 2016 yılında Rubin Kazan'dan 2 milyon euro bedelle Las Palmas'a transfer oldu.

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