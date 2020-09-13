Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, İstanbul'a geliyor!

Stoper harekatını sürdüren Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı.

Transfer döneminin hızlı ekibi sarı lacivertli ekip, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand, bu akşam 23.30'da sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelecek.

MARCEL TISSERAND KİMDİR?

2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu. (A Spor)

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