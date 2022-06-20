Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique'den Jorge Jesus açıklaması! Gol sevincinin anlamı...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, sarı lacivertli takımının bugünkü antrenmanı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Lincoln Henrique'nin sözleri şu şekilde:

Fenerbahçe tarihine geçmek için çok çalışacağım. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Bu sezon büyük başarılar elde edebilmek için çok çalışacağım. Jorge Jesus kariyerime etki edecek. Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Hepimizin birlik olup çok çalışması gerekiyor hedeflerimize ulaşmak için. Ben de buna hazırım. Fenerbahçe'nin hedefi kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süre kupa kazanamaması kabul edilebilir değil.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Menajerime de bunu söyledim; Fenerbahçe gibi bir takımda oynamak, Jorge Jesus gibi bir teknik direktörle çalışmak istiyorum. Bu meydan okumaya hazır hissettim kendimi. Hocamızl gereken konuşmaları yaptık. Ben her zaman bana hangi pozisyonda ihtiyaç duyulursa elimden gelenin en iyisini yapacağım.

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İDOLÜ RONALDINHO

Her zaman idol olarak Ronaldinho'yu gördüm. Onu örnek aldım. Beni tarz olarak etkileyen oyuncu Ronaldinho'ydu. Fenerbahçe'nin hedefi kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süre kupa kazanamaması kabul edilebilir değil.

"5 SENEDE ÇOK DEĞİŞTİM"

5 sene önce Türkiye'de oynadım. O zamandan bu yana çok değiştimi söyleyebilirim. Futbol anlamında çok daha geliştim. Bizim hedeflerimiz kupa kazanmak. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllar kupa kazanamaması kabul edilebilir bir şey değil. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçip gruplara kalabilmek olacak.

GOL SEVİNCİNİN ANLAMI NE?

Lincoln olarak çağrılırım. Aileme, çocuklarıma bağlıyım. Gollerimde de küçük çocuğumun adının baş harfi olan 'E'yi yaparım. Fenerbahçe'de her zaman çok büyük oyuncular olmuştur. Bu kulübün tarihine geçmek için çok çalışmanız gerekir. Ben de çok çalışacağım. Yapmak gereken çok şey var. Ancak, tarihe geçmek istiyorsam Fenerbahçe'de kupalar kazanmam gerekiyor.

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