Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor!

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Takımın başına Jorge Jesus'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk transferine kavuşuyor. Portekiz ekibi Santa Clara'Da forma giyen 10 numara Lincoln Henrique, Fenerbahçe için yola çıktı. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bugün saat 18:30 sularında İstanbul'da olacak.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Santa Clara başkanı İsmail Uzun ile 3 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladığı, 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Lincoln Henrique'nin ise yılda 700 bin euro kazanacağı belirtildi.

"FENERBAHÇE HARİKA BİR TEKLİF YAPTI"

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi hakkında Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, "Fenerbahçe, Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. İyi bir miktar para, birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler." ifadelerini kullanmıştı.

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ÇAYKUR RİZESPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişyi. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti.

18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbool oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.