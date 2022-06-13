Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor!

#Transfer#Fenerbahçe#Lincoln Henrique
Son dakika: Fenerbahçenin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbula geliyor

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştiriyor. Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique bugün saat 18:30'da İstanbul'da olacak.

Haberin Devamı

Takımın başına Jorge Jesus'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk transferine kavuşuyor. Portekiz ekibi Santa Clara'Da forma giyen 10 numara Lincoln Henrique, Fenerbahçe için yola çıktı. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bugün saat 18:30 sularında İstanbul'da olacak.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Santa Clara başkanı İsmail Uzun ile 3 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladığı, 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Lincoln Henrique'nin ise yılda 700 bin euro kazanacağı belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Fenerbahçeye Jorge Jesus dokunuşu Baştan aşağı değişiyor... Toplantı odasındaki o yazı...Son Dakika: Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu! Baştan aşağı değişiyor... Toplantı odasındaki o yazı...Haberi görüntüle

"FENERBAHÇE HARİKA BİR TEKLİF YAPTI"

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi hakkında Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, "Fenerbahçe, Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. İyi bir miktar para, birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Jorge Jesus haklı çıktı Darwin Nunez rekor bedelle resmen Liverpoolda...Son Dakika: Jorge Jesus haklı çıktı! Darwin Nunez rekor bedelle resmen Liverpool'da...Haberi görüntüle

ÇAYKUR RİZESPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişyi. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti.

18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbool oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.

Son dakika: Fenerbahçenin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbula geliyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Lincoln Henrique

BAKMADAN GEÇME!

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor! ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz'

#Toz Fırtınaları
Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

#Norilsk
Dünya Google mühendisinin sözleri ile sarsıldı: Yapay zeka bilinçlendi Peki şimdi ne olacak

Dünya Google mühendisinin sözleri ile sarsıldı: Yapay zeka bilinçlendi! Peki şimdi ne olacak?

#Yapay Zeka

BAKMADAN GEÇME!

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor! ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz'

#Toz Fırtınaları
Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

#Norilsk
Dünya Google mühendisinin sözleri ile sarsıldı: Yapay zeka bilinçlendi Peki şimdi ne olacak

Dünya Google mühendisinin sözleri ile sarsıldı: Yapay zeka bilinçlendi! Peki şimdi ne olacak?

#Yapay Zeka