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Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde'den şampiyonluk ve Galatasaray sözleri!

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçenin yeni transferi Jayden Oosterwoldeden şampiyonluk ve Galatasaray sözleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 15:24

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jayden Oosterwolde'nin açıklamaları şu şekilde:

İlk teklif tarihini hatırlamıyorum. Ocak ayı başından önce olabilir. Bu ilgiyi duyduğumda çok şaşırdım. Fenerbahçe'nin ilgilenmesini beklemiyordum. Çok mutlu oldum ve buraya geldim. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutlu oldum.

Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük camiasına geldim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü buraya geldikten sonra da görmüş oldum. Taraftar, bu camia için çok büyük bir kuvvet. Fiziksel ve mental olarak hazırım.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DESTEK OLMAYA GELDİM"

Parma'dan çok daha büyük bir camiaya geldim. Baskı olacak. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye destek olmaya geldim. Türkiye'de iyi bir performans ortaya koyacağım. Jorge Jesus'tan çok fazla şey öğreneceğime kuşkum yok. Sonrasında da Premier Lig'e gitmek istiyorum.

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14 yaşımdan beri sol bek oynuyorum. Defansif anlamda hızlı ve süratliyim. Beni izlediyseniz, hücumu da sevdiğimi görmüşsünüzdür. İtalya'da defansif yönlerimi güçlendirdim. Hem defans, hem de hücumda iyiyim.

"DAHA ÖNCE HİÇ METRELİK KEBAP YEMEMİŞTİM"

Türk mutfağı ile tanışma fırsatım oldu. Her şeyi metre ile ikram ediyorlar. Daha önce hiç metrelik kebap yememiştim.

GALATASARAY SÖZLERİ

Galatasaray ile 4 puanlık fark var ama maç maç bakacağız. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Şampiyonluğu çok istiyorum. Sonunda şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada iyi olursak, sezon sonu şampiyonuz.

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Transfer

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