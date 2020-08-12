Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Filipi Novak'ın ilk sözleri

Şu anda biraz yol yorgunuyum. Bu büyük kulüp için oynayacak olmaktan ötürü çok mutluyum. Birlikte çalışacağım çok kaliteli isimler var. Hedeflerim mümkün olduğu kadar yüksek seviyede oynayıp takıma faydalı olmak istiyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir adım. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Umarım gollerimi atmaya devam ederim. İlk olarak takımca başarılı olmayı hedefliyorum. Sonrasında gollerim ve asistlerimi düşünürüz.

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