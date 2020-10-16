Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas'tan Erol Bulut ve Bakasetas itirafı!

Fenerbahçe'nin 18. transferi Dimitris Pelkas'ın açıklamaları şu şekilde:

Burada olduğum için çok mutluyum. Takım beni çok iyi karşıladı. Herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce Erol Bulut ile konuştum. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum.

"RODRIGUES VE THIAM İLE OYNADIM"

"Futbol izlemeyi seviyorum. Fenerbahçe Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Maçlarını da izledim daha önce. Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile birlikte oynamıştım. Perotti'yi de tanıyorum."

"FENERBAHÇEŞAMPİYON OLACAK"

"İyi bir takımız. En üste çıkmak için ve şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014'ten beri hasret olduğumuz şampiyonluğu alacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe şampiyon olacak"

"KENDİMLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"Ben futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Futbolu iyi oynamak için takım olarak oynamanız gerekiyor. Ben de takımıma tutkuyla yardımcı olan bir oyuncuyum. Kendimle ilgili konuşmak istemiyorum. Maçlardan sonra hepiniz performansımı görürsünüz. 10 numara pozisyonumda oynayabiliyorum ama takım nerede ihtiyaç duyarsa orada oynayabilirim. Benim asıl önceliğim takıma nerede faydam olacaksa orada oynamak. Gol veya asistlerle takıma faydalı olmak istiyorum. Kendimi kıyaslayabileceğim bir isim veremem. Ben futboluma odaklanıyorum. Oyunumu gördükten sonra insanlar benim hakkımda konuşabilirler"

"TZAVELLAS VE BAKASETAS İLE KONUŞTUM"

"Süper Lig yüksek tempoda oynanıyor. Alanyaspor'dan Tzavellas ve Bakasetas ile görüştüm. Onların söylemine göre burası iyi bir lig. Yunanistan liginden de daha iyi olduğunu söylediler. Bunu ben de oynadıkça göreceğim."

"ORTA SAHADAKİ FORMA REKABETİ..."

"Benim mevkimde oynayabilecek diğer oyuncularla ilgili bilgim var. Antrenmanlarda bir rekabet söz konusu. Her birimiz sahada olmak adına, ilk 11'de olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Rekabetin olması bizim için büyük bir avantaj..."

"FENERBAHÇE'YE GELME SEBEBİM..."

"Fenerbahçe beni çok istedi. Bundan çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Önceki takımıma 13 yaşında katılmıştım. Hayatımın çoğu kısmı orada geçti, orada yükseldim. Ayrılma zamanım gelmişti ve kendimi geliştirmek için ayrılma kararı aldım. Farklı bir sistem ve yarış içine girmek istedim. Takımın sistemi ve başarısı benim için çok önemli. Bunun için buradayım"

"FENERBAHÇE TARAFTARINI BİLİYORUM"

"Miroslav Stoch benim takım arkadaşımdı. Transferin son günü geldiğim için kendisiyle konuşamadım. Yunan ve Türk taraftarlar arasında benzerlikler var. Ben de bir an önce stadyuma gitmek istiyorum. İnternetten Fenerbahçe taraftarının videolarını izledim. Şu anda taraftar açısından sıkıntı çekiyoruz pandemi sebebiyle. Bu hafta belli sayıda taraftar olacak tribünlerde. Onların karşısına çıkmak için sabırsızım."

"DERBİ BASKISINA ALIŞKINIM"

"Türkiye'deki derbileri çok iyi biliyorum. Yunanistan'da böyle 3-4 derbi oynuyordum. Derbi baskısına alışkınım. Buradaki derbilerin de tıklım tıklım ve yüksek seviye gerilimde oynandığını biliyorum."

"EROL BULUT'UN YUNANCA KONUŞABİLMESİ BENİM İÇİN AVANTAJ"

"Erol Bulut'un Yunan dilini bilmesi benim için avantaj. Farklı diller de konuşabiliyor. Futbolun dili bir ama yine de rahat anlaşmak kolay."

NEDEN 14 NUMARA?

"Transferin son günü geldiğim için fazla seçeneğim yoktu. Favori numaram 10 ama Samatta benden önce 10 numaralı formayı aldığı için ben de 14 numarayı seçtim"

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