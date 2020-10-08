Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'den sakatlık açıklaması

Diego Perotti'nin sözleri şu şekilde;

Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye katılmak mutluluk verici. Tecrübemle katkıda bulunacağım. Takımın kapasitesi geniş ve yüksek. Bu sene başarılı olacağız.

'CİDDİ SAKATLIĞIM YOK, 1 HAFTA İÇİNDE DÖNERİM'

Futbolda elbette sakatlık riski var. Yaş ilerledikçe biraz daha fazla sakatlanma riski artıyor. 32 yaşındayım. Ciddi bir sakatlığım yok. Sanırım 1 hafta içerisinde takıma katılacağımı düşünüyorum.

'CENGİZ ÜNDER VE SOSA İLE GELMEDEN KONUŞTUM'

Roma'dan eski takım arkadaşım Cengiz Ünder ile gelmeden önce konuştum. İstanbul ve takım hakkında bilgiler aldım. Burada oynayan Güney Amerikalı arkadaşlarımla da konuştum. Jose Sosa ile görüştüm. Roma'dan buraya gelmek zor bir karardı ancak burada olmaktan gerçekten çok mutluyum.

'BURADAKİ ATMOSFER BOCA JUNIORS'A BENZİYOR'

Buradaki atmosfer Güney Amerika'ya özellikle Arjantin'de Boca Juniors'a çok benziyor. İnsanlar çok tutkulu. Fenerbahçe tarihinde birçok kupalara ve başarılara sahip bir takım. Roma'dan ayrılmak zordu ama bu şansı değerlendirmek istedim.

'TÜRKİYE'DEN BAŞKA TEKLİF GELMEDİ'

Karagümrük maçında takım gerçekten hoşuma gitti. Sahada hücum oynayan bir takım vardı. En önemlisi maçı kazanmaktı. Bunu da başardık. Türkiye'de Fenerbahçe dışından direkt transfer teklifi gelmedi.

'EN İYİ PERFORMANSIMI SOL AÇIK OYNARKEN SERGİLEDİM'

Her zaman sol açık pozisyonunda en iyi performansımı sergiledim. Sağ açık ve forvet arkası pozisyonlarında oynadığım oldu. Bu zamana kadar hep sol açıkta oynadım ama üst düzey futbolcular her pozisyonda oynayabilmeli.

'EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜK'

Emre Belözoğlu ile 2 kez internet üzerinden görüntülü konuştuk. Fenerbahçe'ye beni çok istediğini söyledi. 2-3 gün kala her şey netleşti. Bir karar aldık ve buraya geldim. Bütün sorularımı ve merak ettiklerimi tek tek, içtenlikle yanıtladı. Son görüşmemiz ise resmiydi. Kontrat ve nasıl geleceğim hakkındaydı.

'GALATASARAY DERBİLERİNİ DAHA ÖNCEDEN DUYDUM'

Burada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, mücadelesini daha önce duymuştum. Kariyerimde birçok derbide bulundum. Bunlar futbolda güzel şeyler. Ben hala mücadeleciyim, hırsım yüksek ve Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağım.

'SARI LACİVERT İLE ONUR DUYUYORUM'

Futbol çok güzel bir oyun. Güzel tesadüfler karşımıza çıkıyor. Sarı lacivert renkler benim için avantaj. Babam da Boca'da sarı lacivert için oynadı ve benim için motivasyon kaynağı. Sarı lacivert ile onur duyuyorum çünkü bu renklere kendimi daha yakın hissediyorum. Fenerbahçe'nin renklerinin Boca Juniors'la aynı olması benim için motivasyon kaynağı oldu.