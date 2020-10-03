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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti İstanbul'a geliyor...
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Futbol
Haber Giriş: 03.10.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti İstanbul'a geliyor...

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Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti için oyuncu ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı. Perotti bugün İstanbul'a gelecek.

Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin 16. transferi olan Perotti bugün İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe de Twitter'dan transferi müjdeleyen uçak emojili bir paylaşım yaptı.

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Diego Perotti İstanbula geliyor...

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Diego Perotti İstanbula geliyor...

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