Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti İstanbul'a geliyor...

Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin 16. transferi olan Perotti bugün İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe de Twitter'dan transferi müjdeleyen uçak emojili bir paylaşım yaptı.

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