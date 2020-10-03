Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti için oyuncu ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı. Perotti, İstanbul'a iniş yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Arjantinli oyuncu Diego Perotti, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;
Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir.
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